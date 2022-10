Lyt til artiklen

Dag 16 i valgkampen er veloverstået.

Det betyder, at B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen, nok en gang udlægger dagens begivenheder.

I dag har Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, i et interview, »smider sin ordfører under bussen.«

Vært på B.T.s politiske podcast 'Slottet og Sumpen,' Anne Kirstine Cramon, har tidligere været pressechef for Alex Vanopslagh. Hun fortæller i podcasten, at hun advarede Vanopslagh om, at det ville blive en dårlig pressehistorie at flytte fra sin lejlighed i Vanløse til sin folketingslejlighed i indre København – og samtidig ændre sin folkeregisteradresse til sine forældre i Jylland.

Hør Joachim B. Olsen udlægge det hele øverst i videoen.

Hvis du gerne vil høre Anne Kirstine Cramon fortælle om sin advarsel til Alex Vanopslagh, så ligger der et dugfrisk afsnit af 'Slottet og Sumpen' nederst i artiklen.

Du kan desuden følge B.T.s dækning af valgkampen her.