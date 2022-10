Lyt til artiklen

Nye Borgerliges formand Pernille Vermund er vred på sin partikollega Mette Thiesen, som hun mener taler usandt.

Det siger hun i et interview med Joachim B. Olsen, der sendes live på bt.dk fredag formiddag.

Joachim B. Olsen afspiller en bid af Frihedsbrevets optagelse med Mette Thiesen, hvor hun giver udtryk for, at Vermund har modtaget donationer, som er større end 22.200 kroner.

»Hvis du vil overføre 50.000, så skal du bare overføre det til en anden konto, hvis du gerne vil være anonym,« siger Mette Thiesen i optagelsen.

»Det har vi også oplevet med Pernille, der er nogle, der vil give større beløb, men fortsat være anonyme. Så får du et andet kontonummer at overføre til,« siger Mette Thiesen i Frihedsbrevets optagelse med hende.

Det er det maksimale beløb, man kan overføre til en politiker eller et politisk parti og samtidig være anonym.

»Hun taler om noget, hun ikke ved noget om, og taler decideret usandt,« siger Pernille Vermund om Mette Thiesen.

Hun afviser, at have modtaget donationer af den størrelse og tilføjer, at hun er vred over Mette Thiesens udtalelser.

»Da det ramte os, blev jeg mildest talt vred. Jeg har ikke talt personligt med Mette endnu, for jeg kan mærke, der lige skal gå noget tid, før jeg kan det,« siger Pernille Vermund og tilføjer:

»Det er voldsomt, og det er ret inkriminerende for at sige det, som det er. Det kommer til at koste nogle kvajebajere, mildest talt.«

Ifølge danske regler er det ikke lovligt for partier og politikere at modtage anonyme donationer, som overstiger 22.200 kroner.

Pernille Vermund siger, at hun har sat partiets revisor i gang med at undersøge, om partiet har overholdt reglerne.

B.T. er i kontakt med Mette Thiesen for at få en kommentar.

