Det var »tonedøvt« af De Konservative at gå til valg på massive skattelettelser.

Sådan lyder kritikken fra tidligere klimaminister og klimakommissær – og mangeårigt medlem af Det Konservative Folkeparti – Connie Hedegaard i et debatindlæg i Altinget.

Hun istemmer hermed med koret af utilfredse konservative profiler efter partiets katastrofale valgresultat, hvor De Konservative fik 5,5 procent af stemmerne – og gik to mandater tilbage i forhold til valget i 2019.

Ifølge Connie Hedegaard skyldes det, at blå blok, herunder De Konservative, ikke har præsenteret noget konkret politik på klimaområdet og fokuseret for meget på skattepolitikken.

Connie Hedegaard har en lang historie bag sig som konservativ politiker, hvor hun blandet andet har være klimaminister under Bendt Bendtsens ledelse.

»Er det overhovedet muligt at forestille sig en mere tonedøv timing for sådan et forslag end efteråret 2022, hvor mange kæmper med konsekvenserne af både stigende energipriser og inflation?!« skriver hun.

Herefter oplister hun otte spørgsmål på klimadagsordenen, som hun mener, at de konservative politikere ikke har taget nok stilling til under valget. Det drejer sig om blandt andet etablering af energiøer og regulering af danskernes adfærd, når det kommer til klima.

Listen med spørgsmål er »endnu længere«, mener den tidligere klimaminister og efterlyser, at samtalen om klimaet bør være på niveau med snakken om økonomi.

»Så må valget 2022 markere det endelige farvel til det borgerlige fodslæberi på klimaområdet,« slutter hun.

Kritikken kommer i kølevandet på flere dage med ulmende stemning hos De Konservative. Flere konservative politikere har nemlig udtalt, at de ikke længere betragter Søren Pape Poulsen (K) som den rette til formandsposten i partiet.

Kort tid efter Søren Pape annoncerede sit kandidatur til statsministerposten, kunne Ekstra Bladet afsløre, at Søren Pape har fortalt usandheder om sin eksmands baggrund – herunder, at han var jøde og var nevø til Den Dominikanske Republiks præsident.

En personsag, som Pape efterfølgende i en intern mail til partiets medlemmer, vedkender at han har håndteret »åbenlyst forkert.«

B.T. har henvendt sig til Det Konservative Folkeparti for at få en kommentar til Connies Hedegaards kritik, men de ønsker ikke at udtale sig.