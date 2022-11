Lyt til artiklen

Søren Pape Poulsen (K) burde tage sit tøj og gå, lyder det nu fra flere stemmer hos De Konservative.

»Den utilfredshed, vi ser nu, er kun toppen af isbjerget. Pape kommer til at kæmpe med næb og klør for at beholde sit formandskab,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

De kritiske røster i partiet er efter valget ikke længere overbevist om, at Søren Pape er den rette til formandsposten. En af dem er tidligere borgmester i København, Mogens Lønborg, der mener, at hvis partiet skal genrejses, skal der findes en anden formand.

En holdning som Dorte Schmittroth Madsen, der var folketingskandidat i Syddanmark, tilslutter sig og understreger, at Pape må tage ansvaret for partiets katastrofe valg på sine skuldre.

På valgaftenen afviste Søren Pape Poulsen (K) blankt, at han ville gå af som formand.

»Pape har jo tydeligvis mistet opbakningen, så han er ikke længere den rette til at være hverken formand eller statsministerkandidat,« siger hun til Berlingske.

Ved valget i sidste uge fik De Konservative 5,5 procent af stemmerne og mistede dermed to mandater i forhold til valget i 2019.

Kombinationen af en dårlig strategi for valget, en række kaotiske personsager i medierne og et skuffende valgresultat er opskriften på den skuffelse, der nu hersker i partiet, vurderer Joachim B. Olsen.

»Man skal huske på, at De Konservative havde mange opstillede kandidater, som investerede tid og penge i projektet. Det dårlige valgresultater betyder, at mange nu sidder tilbage med en følelse af skuffelse, og det vil får dem til at rette vreden opad,« siger han.

Joachim B. Olsen forklarer, at man i politik kan komme tilbage fra mange personsager. Men der er særligt én ting, hvor skaden vil være uoprettelig.

»Og det er, hvis man har håndteret sin sag skidt og ender med at blive til grin. Det betyder, at der vil stå taber i panden på dig, magien forsvinder, og det er svært at stå imod,« siger Joachim B. Olsen og tilføjer:

»Lige i Søren Papes tilfælde er han i den grad blevet gjort til grin af sagerne om hans eksmand.«

Det er blandt andet kommet frem i Ekstra Bladet, at Pape havde sagt forkerte ting om sin eksmands baggrund – herunder, at han var jøde og var præsidenten i Den Dominikanske Republiks nevø.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T.

Efter valget har Søren Pape i en mail til partiets medlemmer også vedkendt, at »jeg åbenlyst har håndteret mine personsager forkert.«

Derfor var det en fejlvurdering, da Søren Pape på valgaftenen slog fast med syvtommersøm, at han ikke ville gå af som formand, vurderer Joachim B. Olsen.

»Kun Søren Pape ved, om han vil gå af. Men når man taber den enestående mulighed på gulvet, som det her valg var, så er man ikke den rette til at være i spidsen for det,« slutter han.

