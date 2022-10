Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Det er så hårdt.«

Ordene kommer fra 78-årige Jytte Christiansen, der bryder helt sammen i gråd og tørrer øjnene.

Jytte og hendes mand startede for 56 år siden en minkfarm i Sæby i Nordjylland, som deres søn har overtaget.

Men for knap to år siden blev alle de mange mink i farmen aflivet, ligesom i resten af landet.

Efterfølgende har det vist sig, at statsminister Mette Frederiksen slet ikke havde lovhjemmel til den beslutning, og den daværende fødevareminister Mogens Jensen mistede sin stilling.

Familiens minkfarm står i hvert fald fuldstændig tom, da B.T. samt De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, torsdag formiddag kommer forbi.

»Vi har mistet alt det, vi har slidt for at bygge op,« siger hun og bryder igen sammen i gråd.

Se hele videoen på den grædende Jenny i toppen af artiklen.

Og Søren Pape Poulsen, der kæmper meget med faldende meningsmålinger, benytter da også lejligheden til at invitere pressen med ud til en af de ramte minkfarme.

»Jeg kan ikke lave om på beslutningen, der blev truffet den gang. Jeg synes, vi skal bede firmaer gennemfotografere minkfarmene og hurtigt få vurderet, hvad erstatningen skal være,« siger han og tilføjer:

»Det er ikke rimeligt, at mennesker skal vente så lang tid på erstatning. Jeg synes, det er grotesk.«

Men hvad kan du gøre, så det ikke bare er valgflæsk, at du kritiserer Mette Frederiksen for ikke at have gjort nok for de ejere af minkfarme, der i strid med loven mistede deres mink?

»Nu skal vi jo ikke stå på mål for de problemer, den seneste regering har skabt. Men vi mener, der skal tages hånd om processen med at få vurderet og udbetalt erstatning til ejerne af minkfarme. Lige nu går det alt for langsomt,« siger Søren Pape Poulsen.

Hør B.T.s politiske podcast 'Slottet & Sumpen' herunder: