Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Man har et standpunkt, til man tager et nyt. Men i Alternativets tilfælde ser det skidt ud.

»Kovendinger ser aldrig godt ud i politik, men Alternativets slingrende kurs her ser decideret amatøragtigt ud,« siger B.T.s politiske kommentator Joachim B. Olsen.

Som det eneste parti på venstrefløjen har Alternativet under hele valgkampen holdt fast i at støtte en advokatvurdering af regeringens ageren i minkskandalen.

Men blot 24 timer efter at danskerne havde sat deres kryds, vendte Alternativet på en tallerken og ville droppe kravet om en advokatvurdering af ministrenes juridiske ansvar i minksagen.

Nu har de så skiftet mening og bakker nu igen op om en advokatvurdering, lyder det i et Facebook-opslag fra partiets leder Franciska Rosenkilde.

»Nu har vi haft lejlighed til at mødes i den nye folketingsgruppe, og der er ikke opbakning fra de fem andre til den beslutning. Og det lytter jeg selvfølgelig til,« skriver Franciska Rosenkilde.

Hun forklarer desuden, at det var træthed efter en lang valgkamp, der fik hende til at svare til Jyllands-Posten, at partiet havde skiftet mening.

Men det er ikke en forklaring, som Joachim B. Olsen giver meget for.

Franciska Rosenkilde kalder det en fejl, at partiet gav udtryk for at have droppet deres krav om en uvildig advokatvurdering i minksagen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Franciska Rosenkilde kalder det en fejl, at partiet gav udtryk for at have droppet deres krav om en uvildig advokatvurdering i minksagen. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Det er ikke en god undskyldning, fordi mange politiske beslutninger tages under pres. Og det er jo klart, at det svækker ens troværdighed som leder, når man på første gruppemøde bliver underkendt af sine egen folketingsgruppe,« siger han og fortsætter:

»Omvendt – hvis man skal skifte mening, så er det bedst at rive plasteret af hurtigt. Derfor er det positivt, at de melder det hurtigt ud igen.«

Ifølge Joachim B. Olsen er Alternativet nye udmelding dårligt nyt for Mette Frederiksen, fordi der nu er et flertal i Folketinget, der ønsker en uvildig advokatvurdering i minksagen.