Fødevareminister Rasmus Prehn har slæbt en række bilagssager efter sig det sidste år.

Prehn har blandt andet spist middage med journalister og – i strid med reglerne – brugt sit ministerkort til at betale.

Af de mere bizarre historier i sagerne om Prehns bilagsproblemer er historien om regningen for en middag i sommeren 2020 til i alt 1468 kroner. Prehn skrev på et bilag, at han havde spist middag med journalisten Søren Wormslev fra Nordjyske.



Det viste sig senere ikke at være tilfældet.

Prehn har siden hårdnakket nægtet at fortælle, hvem den journalist, han har spist middag med på skatteborgernes regning er.

Men han vil gerne klart afvise, at der på nogen måde har været tale om en privat middag, siger han da B.T. fanger ham på vej i baren til Socialdemokratiets valgfest på Christiansborg.

Ramus Prehn, du har nægtet at fortælle, hvem du har spist middag med. Kan du afkræfte, at du har været på date eller til privat middag på skatteborgernes regning?

»Nej, jeg har haft en middag med en journalist. Det, der er sagen, er, at hvis jeg siger vedkommendes navn, så vil vedkommende få en kæmpe tur i mediemøllen og vedkommende risikerer at blive fyret.

Hvorfor skulle en journalist risikere at blive fyret for at spise middag med dig?

»Ja, det må du nok spørge om. Det er bare det, jeg hører. Hvis jeg gik ud med vedkommendes navn, så ville vedkommende afkræfte det (at der var tale om en date, red.).«

Men hvad er det så galt ved at spise middag med dig?

»Ja, det forstår jeg heller ikke.«

Vil du pande den helt til jorden lige nu – du har ikke været på privat, hyggelig middag med den her pågældende journalist?

»Det har været en faglig middag, hvor der var fagligt indhold.«

Rasmus Prehn blev i sidste uge politianmeldt for misbrug af sit ministerkort.

Ved tirsdagens folketingsvalg blev Rasmus Prehn valgt ind med i alt 1.899 personlige stemmer, hvilket repræsenterer et fald på 3.793 i forhold til valget i 2019.