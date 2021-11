I første omgang fik tv-stationen ros fra flere. De gjorde det rigtige.

For da den islandske fodboldspiller Emil Pálsson på dramatisk vis kollapsede midt under en kamp i Norges næstbedste række mandag, panorerede Discovery lynhurtigt væk, mens han modtog behandling. Men kort tid efter var billedet tilbage på situationen.

Her var seerne vidne til, hvordan ambulancefolk arbejdede med Pálsson omkring det, der efterfølgende viste sig at være livreddende behandling.

Den 28-årige Sogndal-spillers hjerte var nemlig holdt op med at slå kort inde i opgøret, og han var således i gang med at blive genoplivet for rullende kameraer.

Sogndal-spilleren Emil Pálsson blev mandag genoplivet, efter han kollapsede midt på banen. Foto: Ola Skram / Porten.no / NTB Vis mere Sogndal-spilleren Emil Pálsson blev mandag genoplivet, efter han kollapsede midt på banen. Foto: Ola Skram / Porten.no / NTB

Det har efterfølgende medført voldsom kritik af tv-stationen, der nu lægger sig fladt ned..

»Der er kun at beklage, at vi gik tilbage til situationen. Der er tale om en enkelt kameraproduktion, og her har der været et kommunikationshul,« udtaler Martin Hinsh, der er kommunikationsrådgiver hos Discovery, til den norske avis Dagbladet og fortsætter:

»Fotografen troede, at vi havde forladt udsendelsen og zoomede derfor ind for at dokumentere situationen, som en nyhedsfotograf ville have gjort. Det skulle selvfølgelig ikke være sket, da vi stadig sendte kampen, og derfor er der kun at undskylde over for de involverede og offentligheden.«

Det var efter blot 12 minutter af opgøret mellem Sogndal og Stjørdals-Blink i den norske 1. division, at Emil Pálsson faldt til jorden.

Ifølge Discovery blev der lynhurtigt udført livreddende førstehjælp på banen, mens ambulancefolk prøvede at skærme ham – præcis som man så flere danske landsholdsspillere gøre efter Christian Eriksens kollaps i Parken under EM den 12. juni.

Emil Pálsson blev genoplivet og lå i alt på banen i cirka 10 minutter, inden han var ved bevidsthed og kunne blive ført ind i en ambulance og på hospitalet.

Hans arbejdsgiver, Sogndal, oplyste mandag, at Pálsson er indlagt på Haukeland Sygehus til videre udredning og behandling. Der ventes nyt i sagen engang tirsdag.

Både danske og internationale tv-stationer blev under sommerens EM-slutrunde kritiseret for ikke at klippe væk hurtigt nok, da Christian Eriksen på dramatisk vis kollapsede i opgøret mod Finland i Parken.

Det fik danske NENT, britiske BBC og en lang række andre tv-stationer til at gå ud og undskylde.

Kampen fra den næstbedste række i Norge blev ikke spillet færdig mandag.