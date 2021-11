Græstæppet i Parken tager sig bestemt ikke godt ud i øjeblikket.

Og det er langt fra optimalt, når Danmark om 11 dage skal møde Færøerne i nationalarenaen i en VM-kvalifikationskamp. Sådan lyder den klare melding fra DBUs fodbolddirektør, Peter Møller.

»Den er selvfølgelig ikke god. Det er ikke svært at se. Det er et kæmpe problem, at banen ikke er bedre, og den indbyder ikke til den fodbold, som vi gerne vil spille,« siger Møller til B.T. mandag eftermiddag og fortsætter:

»Der er ingen tvivl om, at det er til Færøernes fordel. Men det betyder ikke, at vi står og råber Parken ind i hovedet og brokker os. De gør, hvad de kan, og vi har en god dialog med dem, synes jeg. At det ikke er lykkedes dem at holde banen god, gør dem ikke inkompetente.«

49-årige Peter Møller mener ikke, at de dårlige baneforhold i Parken er noget nyt. Han fortæller således, at underlaget også var af dårlig karakter mellem oktober og marts, da han spillede for FC København i begyndelsen af 1990erne.

Derudover mener den tidligere angrebsstjerne ikke, at det er landsholdet, som skal have flest panderynker over den dårlige fodboldbane.

»I virkeligheden er det FC Københavns største problem, da de spiller derinde hver anden uge. Og så hjælper det selvfølgelig ikke på situationen, at udeholdene skal træne derinde, når de skal spille europæiske kampe. Det samme gælder selvfølgelig, når Danmark får besøg af eksempelvis Israel og Østrig.«

»Men helt generelt er det et stort problem i Danmark, at banerne ikke er bedre, end de er. På det punkt er vi et uland i forhold til mange andre lande. Heldigvis er flere af klubberne rundtomkring ved at få bedre forhold fra hybridbaner. Jeg kunne eksempelvis nævne AaB og Vejle.«

Græstæppet i Parken er desværre ikke den eneste dårlige nyhed for Danmark inden VM-kvalifikationskampen mod Færøerne 12. november.

Den offensive kreatør Mikkel Damsgaard har nemlig været indlagt på et privat hospital i Italien siden midten af sidste uge med høj feber. En lokalavis melder heldigvis danskeren i klar bedring. Peter Møller kan dog ikke give en yderligere opdatering på Wembley-målscoreren.

»Det har jeg ingen kommentarer til på nuværende tidspunkt. Jeg kan dog forestille mig, at det bliver et tema tirsdag, når Kasper (Hjulmand, red.) udtager holdet til den kommende samling.«

»Det er Kasper, som har det sportslige ansvar, så jeg vil lade ham svare på eventuelle spørgsmål tirsdag. Og jeg kender faktisk ikke de konkrete detaljer omring Mikkel Damsgaard lige her og nu.«

