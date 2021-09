Simon Kjær er stadig vred. Og den følelse vil nok sidde i ham længe. Måske for altid.

Følelsen, der har siddet i den danske landsholdsanfører siden 7. juli. Danmark spillede EM-semifinale mod England, som i den forlængede spilletid fik tildelt et straffespark på Wembley.

»Det straffespark vil hjemsøge os resten af livet, og vi kommer nok aldrig til at slippe det,« fortæller den danske stjerne i et interview med tyske Bild.

Det var Raheem Sterling, der tilkæmpede sig det, men kendelsen blev diskuteret vidt og bredt. Rigtig mange mente nemlig ikke, at der var straffespark i situationen. At Danmark blev snydt. At Raheem Sterling filmede.

»Dommeren lavede en rigtig stor fejl med det straffespark. Det kommer vi til at diskutere i rigtig lang tid, for der er ikke straffespark. Det er meget hårdt at acceptere, for der er ikke straffespark,« sagde landsholdslegenden Peter Schmeichel blandt andet.

Og den holdning deler Kasper Hjulmand, der også er med i Bild-interviewet, og Simon Kjær også.

»Det stadion med 70.000 engelske fans var bestemt ikke et neutralt sted. Jeg håber, man vil bruge VAR fremover i sådanne situationer, og der bliver taget ved lære af det. I sådan en vigtig kamp med så store konsekvenser burde det ikke kunne ske,« siger Simon Kjær.

Harry Kane var skytten, da England fik det omdiskuterede straffespark. Han brændte i første omgang, men scorede efterfølgende på riposten. Det blev kampens sidste mål, England vandt 2-1 og sikrede sig dermed en plads i EM-finalen.

Her tabte de efterfølgende til Italien, der kunne lade sig hylde stort som europamestre.