Den franske verdensmester i fodbold Benjamin Mendy sidder på anklagebænken i en sag, hvor han er tiltalt for syv voldtægter.

Siden sagen mod ham gik i gang, har han ikke sagt mange ord om, hvordan han forklarer sin meget voldsomme omgang med kvinder, men det har han nu.

I Chester Crown Court mandag fortalte Benjamin Mendy meget bramfrit, at han havde meget nemt ved at møde kvinder og have seksuel omgang med dem. Efter hans skifte til Manchester City fortæller Mendy, at opmærksomheden fra kvinderne blev »10 gange stærkere«.

»Måden, de kom til mig på, var ikke på grund af mit udseende, det var på grund af fodbolden. På det tidspunkt tænkte jeg ikke på, hvordan de havde det, eller om de kunne blive kede af det. Hvis de ville have sex, og jeg ville, så var alt fint. Jeg ville bare fortsætte min fest,« sagde Benjamin Mendy i retten mandag ifølge Sky Sports.

Foto: PAUL ELLIS Vis mere Foto: PAUL ELLIS

»Jeg nød at have sex med en masse kvinder,« fortalte han videre.

Da Benjamin Mendy blev spurgt ind til, hvorvidt han havde det med kvinderne nu, svarede han:

»Jeg vidste ikke, at jeg kunne såre deres følelser, hvis vi begge var o.k. med at have sex,« fortalte han, men slog dog fast, at den måde, han nogle gange talte til kvinder på, var respektløs.

Anklager i sagen Timothy Cray har tidligere fortalt, at Benjamin Mendy og hans medsammensvornes, Louis Sahas, forfølgelse af kvinderne »gjorde dem til rovdyr«.

I den forbindelse fortalte anklageren også, at Mendys medtiltalte havde til opgave at skaffe kvinder og skabe situationer, hvor de kunne blive voldtaget.

Benjamin Mendy afviser fortsat alle de tiltaler, der er mod ham i sagen. Det gælder syv tilfælde af voldtægt, ét tilfælde af voldtægtsforsøg og ét tilfælde af seksuelle overgreb mod i alt seks unge kvinder.

Hans ven og den såkaldte 'fixer', Louis Saha, nægter seks tilfælde af voldtægt og tre tilfælde af seksuelle overgreb mod i alt syv unge kvinder.

Retssagen fortsatte tirsdag. En sag, der har kørt i Chester Crown Court siden august.