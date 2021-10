En unavngiven Premier League-spiller har haft en meget ubehagelig oplevelse.

Flere maskerede tyve brød nemlig ind i spillerens private hjem gennem en glasdør, mens han sad og så sit hold spille i fjernsynet.

Det skriver The Sun.

Tyvene, som var bevæbnet med macheter, slæbte efterfølgende fodboldspilleren rundt i huset, inden han blev bundet sammen med sin kone, som blev hevet ud af badet.

Herefter tømte tyvene huset, og ifølge The Sun slap de afsted med smykker, ure og flere elektroniske genstande til en ukendt værdi.

Det voldsomme indbrud har sendt chokbølger gennem spillerens klub, hvor både spillere, trænere og andet personale er rystede over nyheden.

Politiet har beskrevet, hvordan de håndterer det voldsomme indbrud.

»De tiltvang sig adgang til ejendommen, hvor smykker og andre genstande blev stjålet. Lige nu efterforsker vi og leder efter vidner,« lyder det således fra ordensmagten til det britiske medie.

Desværre er det blevet populært blandt tyvebander at røve fodboldspilleres hjem. Det sker således tit, når de er afsted for at spille kampe, som der er mange af grundet et tæt kampprogram.

Den tidligere FC København-målmand Robin Olsen har blandt andet oplevet det. Han blev skræmt sammen med sin familie tilbage i marts, da flere tyve brød ind i deres hjem.