Han blev hentet til klubben med et håb om, at han kunne blive den næste i en lang række af store målmænd i Manchester United.

Men André Onana har mildest talt fået en svær start i storklubben.

Med drop efter drop har målmanden fået skylden for flere tabte point til United.

Nu sender United-cheftræner Erik Ten Hag en advarsel til Onana – og sammenligner ham med den danske legende Peter Schmeichel, skriver The Sun.

Ifølge manageren er der nemlig en vis lighed mellem Schmeichel og Onana.

Inden Peter Schmeichel blev en legende på Old Trafford og i Manchester havde han nemlig også en svær start.

»Store United-keepere som Schmeichel og David De Gea startede heller ikke godt. André ved, at det er godt at kende lidt til historien,« siger Ten Hag.

»Men vi lever nu, vi lever i fremtiden, og han skal sørge for at forme sin fremtid med bedre præstationer, og det er jeg sikker på, at han vil.«

»Alle spillere, der kommer til Premier League, behøver en opstartsperiode. Men han bliver nødt til at steppe op,« fortsætter United-træneren, der tidligere har været rygtet klar til at droppe Onana på grund af målmandens dårlige form.

Peter Schmeichel har selv kommenteret på Onanas svære start i klubben.

