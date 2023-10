Drop efter drop.

Manchester United-målmanden Andre Onanas start i storklubben er langt fra gået som planlagt, efter han i flere kampe været involveret i uheldige aktioner.

Og det får nu en United-legende, nemlig den danske målmand Peter Schmeichel, til at frygte for, at Onana er ved miste tilliden fra sine holdkammerater, skriver The Sun.

»Han har rystet hele holdet. De stoler ikke på ham nu, og det er slet ikke godt,« siger Peter Schmeichel.

Den camerounske målmand blev hentet til United i sommerens transfervindue, efter klubben sagde farvel David de Gea.

Peter Schmeichel peger blandt andet på, at Onana efter hans vurdering ikke sætter ordentligt af og bevæger sig i forkerte linjer mod bolden.

Men selvom den garvede målmandslegende både peger på fejl og mangler, så er der alligevel hjælp at hente.

»Jeg tror, meget af det er presset. Jeg talte med ham efter kampen mod Bayern München, og jeg talte også med ham efter kampen mod Galatasaray. Han er helt nede efter sine fejl,« siger Peter Schmeichel og fortsætter:

»Jeg har forsøgt at tale med ham, hvordan det er at være i Manchester United. Hvad man må acceptere. Uanset hvilke fejl, du har lavet, skal han forsøge lægge sine fejl væk i en boks og gemme dem.«

Manchester United ligger i øjeblikket nummer 10 i Premier League efter otte kampe.