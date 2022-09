Lyt til artiklen

Der er over 650 kilometer og otte en halv time i bil til Dortmund.

Men alligevel har en gruppe Brøndby-hooligans taget turen til den tyske storby, hvor ærkerivalerne fra FC København spiller Champions League-opgør mod den tyske storklub Dortmund tirsdag aften.

Og hooligansene var mandag aften del af en gruppe på 50-70 personer med tilknytning til Dortmund og Brøndby, der gik mørkklædt rundt i Dortmunds gader, og endte med at begå overfald på fans af FC København, hvor to personer kom til skade. Det har tysk politi bekræftet overfor B.T.

Hos tysk politi måber man over, at Brøndby-hooligans tager den lange vej - blot for at slås på side med vennerne fra Dortmund.

»Det er fuldstændig vanvittigt. Det er skørt, at de kommer hertil for at slås, og specielt når deres hold ikke er her. Det er bare vanvittigt,« siger Gunnar Wortmann, talsmand for politiet i Dortmund, og uddyber:

»Vi har før set det ske ved de europæiske kampe, at der kommer fans fra andre klubber for at slås. Det sker måske med et år eller tos mellemrum.«

Skulle man være FCK-fan i Dortmund, så mener Gunnar Wortmann, at man godt kan føle sig sikker til tirsdagens brag mellem FCK og Dortmund - også selv om det lykkedes den store gruppering at overfalde FCK'ere - blandt andet på Alter Markt, som var såkaldt fan-kontaktpunkt for FCK'erne i Dortmund.

»Vi er forberedt med talrige styrker i aften. Vi kender til problemet, og det er en højrisiko-kamp i vores øjne. Når det er det, så møder vi talstærkt op for at undgå, at der sker yderligere sammenstød mellem grupperne.«

I ved, at det er en højrisiko-kamp, så hvordan endte det i sammenstød mandag aften?

»De gik i midten af byen, og de drak øl på forskellige barer. De var spredt og ledte efter FCK-fans, og det endte med to sammenstød. Men efter få minutter - ja sekunder - var politiet der, og så flygtede de.«

»I så stor en by kan vi ikke undgå alle sammenstød mellem grupperinger. Men vi har nok politi nu til at undgå, at der sker yderligere.«

Så du betragter det som sikkert for den almene FCK-fan at være i Dortmund?

»Ja, vi gør alt for, at FCK-fansene kan gå sikkert og at det ikke gentager sig i aften.«

Tysk politi får desuden hjælp af Københavns Politi, der har flere betjente med i Dortmund.

Skulle man undre sig over, hvor forbindelsen mellem Dortmund og Brøndby kommer fra, så har der ifølge B.T.s oplysninger gennem cirka 15 år været et tæt samarbejde mellem Brøndbys yderliggående Alpha-gruppering og Dortmunds 'The Unity'.

Blandt andet har klubbens fangrupperinger vist støttebannere for hinanden, ligesom fansene hyppigt har rejst til hinandens kampe.

I juni skrev The Unity en længere støtteerklæring til Brøndbys fans, efter der igen var rygter om, at udlændinge stod klar i kulissen til at overtage klubben.

Dortmund-tilhængerne støttede også Brøndby-fansene i deres protester efter rygterne om Red Bulls mulige overtagelse af klubben i begyndelsen af 2020.