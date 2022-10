Lyt til artiklen

Til FC Københavns guldkamp i sidste sæson var tv-vært Signe Molde med i fanmarchen for at optage til den nye sæson af DR-serien 'Signe Molde på udebane'.

To uger forinden havde tv-værten været på Brøndby Stadion til en kamp mod netop FC København, hvor hun havde medbragt et banner med teksten 'Knep mig, Maxsø'.

Billedet af banneret var gået viralt på diverse medier og var også nået frem til en række af de FCK-fans, som var med i marchen til guldkampen.

Især en enkelt fan går hårdt til Signe Molde i den seneste episode af serien. Så hårdt, at hun må spørge den pågældende fan, om han truer hende.

Banneret, som Signe Molde havde med på Brøndby Stadion. Vis mere Banneret, som Signe Molde havde med på Brøndby Stadion.

»Prøver du at advare mig?« spørger Signe Molde den pågældende fan, som ikke ønsker at blive filmet.

»Jo, det er lidt det, jeg gør. Det kommer ikke til at ende, som du ønsker. Jeg siger det bare, det bliver ikke sjovt. Du har iført dig noget, der får dig til at se ud som en af os, men det er du ikke. Du infiltrerer. Det er utilladeligt,« svarer fanen.

Signe Molde kom heldigvis godt igennem dagen med fanmarch og kamp i Parken, men husker tydeligt, at der var mange i marchen, som havde set hendes banner fra kampen to uger tidligere på Brøndby Stadion.

»Jeg gik der (i marchen, red.), og der var mange, der kommenterede på tifoen, det er klart. Det må man jo tage med, når man er lidt frisk. Det var bare sjovt. Men pludselig kunne jeg mærke, at der var et helt klart skift mellem dem, der bare var der og havde det sjovt, og dem, der var ubehagelige,« siger hun til B.T. og fortsætter:

Tv-vært Signe Molde. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Tv-vært Signe Molde. Foto: Søren Bidstrup

»Der var en, der kom og sagde: 'Det ender galt, det skal du vide'. Så tænkte jeg da sådan: 'Okaay …', og det var også derfor, jeg spurgte ham: 'Truer du mig, er det en advarsel, eller hvad er det, der sker?'. I situationen kunne jeg ikke lige finde ud af, hvor mange det var. Var det to idioter, der lige tog det en tand for alvorligt, eller hvor mange taler vi om? Det var ubehageligt.«

Signe Molde fandt hurtigt en gruppe, hun kunne gå med i marchen, og alt i alt endte dagen godt, fortæller hun.

»Jeg fandt hurtigt ud af, at de fleste folk er mega søde og sagtens kan skille tingene ad. Fodbold er jo alvorligt, men det er jo også det, der gør det sjovt,« siger hun og beskriver dagene med både Brøndby og FC København som »vildt sjove«.

»Det var da fedt at få lov at stå der og opføre sig som en tosse. Det var to sjove dage på kontoret.«