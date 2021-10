Fodboldklubben Bournemouth, hvor Philip Billing og Emiliano Marcondes er på kontrakt, har onsdag fået en trist nyhed.

Midtbanespilleren David Brooks har nemlig fået konstateret kræft. Det oplyser den tidligere Premier League-klub på sin hjemmeside.

Den 24-årige waliser er blevet diagnosticeret med hodgkins sygdom. Det er en kræfttype med ukontrolleret vækst af lymfeceller.

I en udtalelse til Bournemouths hjemmeside fortæller David Brooks, at han snart vil påbegynde behandling.

»Det her er en meget svær besked for mig at skrive. Jeg er blevet diagnosticeret med fase to af hodgkins sygdom og vil begynde at blive behandlet i næste uge.«

»Selvom det selvfølgelig er kommet som et chok for min familie og jeg, så er prognoserne gode, og jeg er overbevist om, at jeg vil komme mig helt og være tilbage på banen så hurtigt som muligt.«

David Brooks takker både klubben, fansene, lægerne og sygeplejerskerne for deres støtte i en enorm svær tid.

Bournemouth tilføjer i pressemeddelelsen, at de vil give midtbanespilleren den tid, han behøver for at være tilbage på 100 procent.

»Alle i Bournemouth vil gøre alt, hvad der står i deres magt for at støtte David og familien gennem denne periode.«

»Vi vil ikke sætte en tidshorisont på hans comeback. Vi vil give David den tid, han har brug for, og vi vil gøre alt for at hjælpe ham med at få det godt igen.«