Landsholdsstjernen Mikkel Damsgaard kommer ikke på banen mere i 2021.

Det skriver TV 2 Sport, der har været i kontakt med Serie A-klubben Sampdoria, som har danskeren på kontrakt.

»Vi har fået følgende melding fra vores medicinske stab: Damsgaards situation går stille og roligt fremad, og han har det meget bedre. Han havde en infektion i knæet, der krævede et indgreb.«

Sampdoria fortæller videre til det danske medie, at Mikkel Damsgaard i øjeblikket modtager behandling og fysioterapi. Desværre tager genoptræningen tid, og det er derfor ikke realistisk, at danskeren får mere spilletid i år.

Mikkel Damsgaard scorede flere gange under sommerens EM. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Mikkel Damsgaard scorede flere gange under sommerens EM. Foto: PAUL ELLIS

TV 2 Sport mener at vide, at EM-målscoren fortsat befinder sig i Italien, hvor Sampdoria har seks kampe tilbage inden en vinterpause på to uger.

Sidst vi så Mikkel Damsgaard på banen, var den 12. oktober i Parken, hvor han udgik med en skade, da Danmark besejrede Østrig.

Det unge fodboldtalent blev indlagt på et hospital i begyndelsen af november med sygdom som følge af en infektion i knæet. Kort efter måtte han igennem en knæoperation.

Danskeren startede på banen i seks af sæsonens første syv ligakampe, inden han løb ind i sin skade.

Holdkammeraten Antonio Candreva nettede i weekenden mod Hellas Verona, hvorefter han sendte en besked direkte til Mikkel Damsgaard.

