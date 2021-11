Endnu en potentiel skandale ruller ind over italienske fodbold i disse dage i en sag, som udvikler sig dag for dag.

Fredag konfiskerede italiensk politi en række dokumenter fra mægtige Juventus' kontorer i Torino og Milano, da storklubben er under mistanke for at give falsk information til investorer og for at fakturere flere spillerhandler forkert.

Men det er ikke kun Juventus, som er i søgelyset.

I dag skriver Corriere dello Sport, at også Napoli, Roma, Genoa og danskerklubberne Atalanta og Sampdoria skal kigges efter i sømmene.

»Flere transfers af professionelle spillere og tjenester udført af agenter skal undersøges,« sagde anklageren Anna Maria Loreto ifølge Reuters i fredags om sagen, som har været undervejs i et stykke tid.

Det er kommet frem, at flere personer fra Juventus' ledelse undersøges i forbindelse med spillerhandler i perioden fra 2019 til 2021.

Eksempelvis klubbens præsident, Andrea Agnelli, vicepræsident Pavel Nedved og tidligere direktør Fabio Paratici, der nu er i Tottenham.

Corriere dello Sport nævner også Napolis køb af angriberen Victor Osimhen i franske Lille. Klubberne undersøges for blandt andet at have sat urealistisk høje beløb på spillere i forbindelse med spillerhandler, hvor flere spillere er involveret.