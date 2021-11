Den tidligere landsholdsanfører og Liverpool-stjerne Daniel Agger var kun 32 år gammel, da han i 2016 lagde fodboldstøvlerne op i kassen på loftet.

Og han regnede samtidig med, at det var det endegyldige farvel til den professionelle fodboldbranche, som havde givet ham masser af opture - og et par nedture.

»Da jeg plejede at sige, at jeg aldrig ville komme tilbage til fodbold, var jeg 100 procent sikker på det,« fortæller Daniel Agger i et stort interview med The Athletic.

Men sådan gik det jo ikke - i dag er landsholdskæmpen som bekendt cheftræner for 1. divisionsklubben HB Køge.

»Over tiden har jeg indset, at jeg stoppede alt for tidligt med at spille. Jeg var ikke færdig - jeg følte, at jeg stadig havde meget mere at give. Og en anden ting er, at selvom jeg har en masse firmaer, som det er gået godt for, så giver ingen af dem det, som fodbold giver mig. Jeg havde en følelse af tomhed.«

Den nu 36-årige cheftræner savnede simpelthen kampene og sejrene.

»Mange tidligere spillere fortæller, at de savner omklædningsrummet - men det savner jeg ikke. Det, jeg savnede, var følelsen af sejr - af at være på banen og gøre en forskel. Den 'buzz', du får af at vinde, kan du ikke genskabe.«

Daniel Agger afslører samtidig, at en snak med hans tidligere Liverpool-holdkammerat Steven Gerrard - der i dag er manager for Premier League-klubben Aston Villa - var kraftigt medvirkende til at skubbe danskeren ind i trænerbranchen.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Stevie vidste godt, at jeg tidligere havde en 'aldrig'-indstilling til det (trænerjobbet, red.), men så fortalte han mig, at det faktisk er endnu bedre end at være spiller. Og jeg tænkte, at hvis han - med alt, hvad han har opnået i sporten - siger det, så må der være noget om det,« lyder det fra Agger.

Daniel Agger og HB Køge ligger på syvendepladsen i landets næstbedste række.