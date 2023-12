Da 18-årige Roony Bardghji kom ind fra bænken og afgjorde vanvidskampen mellem FC København og Manchester United, var den unge svensker på alles læber i fodboldeuropa.

Og nu er der ifølge transferguruen Fabrizio Romano storklubber i stribevis, som vil have fingrene i stortalentet.

Romano skriver på X, at Barcelona, Chelsea, Juventus og Bayer Leverkusen alle holder skarpt øje med Roony Bardghji.

Hans kontrakt udløber med FCK i december 2025, men ifølge B.T.s oplysninger, er situationen omkring den ombejlede offensivspiller rolig til trods for den vilde opmærksomhed, som der er på den unge svensker.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Roony Bardghji er hverken ved at være tæt på at skifte klub eller i gang med at forlænge sin kontrakt med de danske mestre, som situationen ser ud lige nu.

Det er dog ikke noget nyt, at storklubber i Europa holder øje med FC Københavns guldfugl, der er blevet kigget godt og grundigt på hos store fodboldadresser siden han var 15 år.

Udover det fantastiske mål i Champions League, har Roony Bardghji også været flyvende i Superligaen.

Her er det blevet til syv mål i 17 kampe, hvor han blandt andet har scoret et vigtigt sejrsmål mod FC Midtjylland.

Det blev også til to vitale scoringer i derbysejren mod Brøndby tilbage i oktober, hvor han kom ind fra bænken og med scoringerne vendte et truende nederlag til en 3-2-sejr over københavnernes evige rivaler.