Intensiteten var til at skære i, da TV3's fodboldekspert Stig Tøfting gik i struben på Brøndby-sportschef Carsten V. Jensen inden søndagens kamp mellem Brøndby og FC Midtjylland.

Tøftig var nemlig langt fra tilfreds med Brøndbys ageren på transfermarkedet denne sommer.

Klubben har sagt farvel til adskillige nøglespillere - og har tøvet længe med at hente deciderede erstatninger. Og det havde Stig Tøfting svært ved at se logikken i, og interviewet udviklede sig til mundhuggeri de to bestemte herrer imellem. (SE HELE KLIPPET I VIDEOEN ØVERST)

»Ting foregår ikke over to dage, Stig,« lød det blandt andet fra Carsten V. Jensen.

Den tidligere landsholdsplæneklipper mente også, at det var for satset ikke at hente flere defensive profiler ind, nu hvor man satser på urutinerede Mads Hermansen som førstemålmand.

»Tshiembe er et fantastisk køb, men én midterforsvarer mere og så måske en offensiv ...«

»Jamen, så skal du da bare søge jobbet i Brøndby,« afbrød en tydeligt irriteret Carsten V. Jensen.

»Nej, jeg har sgu et fint job,« lød det kækt tilbage fra Tøfting.