Københavns Politi valgte at tilbageholde de cirka 500 tjekkiske fodboldfans, der var i Parken tirsdag aften til opgøret mellem FCK og Sparta Prag.

Det skete for at sikre, at der ikke blev mere ballade, fortæller Jesper Bangsgaard, vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, til B.T.

»Vi har fået efterretninger om, at der kunne blive ballade efter kampen, så vi valgte at tilbageholde de omkring 500 tjekker, indtil resten var kommet sikkert ud,« siger Jesper Bangsgaard.

Han fortæller, at politiet havde formodninger om, at fans fra begge lejre ønskede at indgå i slagsmål efter kampen. Politiet ville dog ingen chancer tage og valgte derfor at tilbageholde den ene gruppe.

Allerede før kampen var der ballade. Foto: Privat Vis mere Allerede før kampen var der ballade. Foto: Privat

Kort før klokken 23 blev tjekkerne lukket ud af Parken og ført hen til flere busser, der skulle få dem ud af byen. Det foregik forholdsvist stille og roligt, fortæller vicepolitiinspektøren.

Allerede før kampen frihedsberøvede Københavns Politi 39 tjekkiske fans på grund af uroligheder.

Politiet undersøger nu, om der kan køres straffesager på nogle af dem.

»Det undersøger vi nu. Vi har seks timer til at tjekke videomateriale igennem og finde ud af, hvad vi vil. Ellers lukker vi dem ud igen,« siger Jesper Bangsgaard.

Ifølge B.T.s mand i Parken var to af de tjekkiske fans tilbageholdt i mixed zone efter kampen.

Jesper Bangsgaard bekræfter, at politiet har tilbageholdt én person i en sag, der kunne være forekommet hvor som helst i byen.

»Men det vil jeg ikke komme nærmere ind på,« siger han.

Omkring 19.10 tirsdag aften - altså en lille time før kampstart mellem FC København og Sparta Prag - måtte politiet bryde ind, da en større gruppe tjekkiske fans ville lave ballade foran Parken.

»Der er tale om nogle Sparta Prag-tilskuere, som har opsøgt tribunen, hvor FCK-fans sidder. Og de var mere interesseret i slagsmål end at se fodbold,« sagde Jesper Bangsgaard til B.T. før kampen.

Champions League-kvalifikationskampen endte 0-0. Du kan læse B.T.s dom over FCKs præstation lige HER.

Der er returopgør om en uge i Tjekkiet.