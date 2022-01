Tidligere FCK- og Brøndby-stjerne. Og måske snart reality-deltager.

Den pensionerede fodboldstjerne Martin Albrechtsen har en drøm, som meget vel snart kan gå i opfyldelse, ifølge SE og HØR.

Den tidligere forsvarsspiller, som også har spillet i Premier Legaue og på landsholdet, har nemlig sendt en ansøgning om at komme med på den kommende Robinson Ekspedition.

»Jeg tilmeldte mig, fordi jeg synes, det kunne være fedt at teste mig selv af både fysisk og mentalt,« fortæller Albrechtsen til SE og HØR.

Han siger, at han er blevet inspireret til at søge om at komme med, da han oplevede en anden tidligere Superlliga-spiller, Martin Svensson, i den seneste udgave af reality-programmet.

»Jeg synes, han var cool i denne sæson. Jeg har egentlig ikke rigtig gået op i 'Robinson' førhen, men i denne sæson så vi det hele herhjemme,« siger 41-årige Albrechtsen.

Hans ansøgning er nu røget i bunken sammen med op mod 1000 andres til det sejlivede reality-program, som har kørt på dansk tv siden engang i 90erne.

Herefter venter der en lang casting-proces, før Albrechtsen eventuelt kan pakke sit grej og tage med på den kommende Robinson Ekspedition.