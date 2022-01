Superstjernen Pierre-Emerick Aubameyang har langtfra sin bedste periode som fodboldspiller.

Gennem mange år har han trukket overskrifter for sine mange kasser, men i øjeblikket er det hans 'dumheder' der fylder mediernes spalter.

Den 32-årige Arsenal-angriber og landsholdsspiller fra Gabon har nu som så mange andre afleveret en positiv coronatest.

Men den slags ser bare ikke så heldigt ud, få dage efter at man har givet den gas til en vild fest med tung bas og festlig belysning – og uden at holde afstand. Du kan se billeder fra det i bunden af artiklen.

Pierre-Emerick Aubameyang har ikke meget at klappe af for tiden. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Billederne stammer fra en marokkansk Snapchat-profil, hvor følgeteksten blandt andet afslører, at vedkommende har fået 'oplysninger på kampstrategier, Gabon vil bruge mod Marokko'. En tekst, der formentlig skal tages med et glimt i øjet.

Og det er sådan set ikke det eneste problem. Det andet er, at Gabon på mandag skal spille sin åbningskamp ved Africa Cup of Nations. Holdet skal møde Comorerne.

Også holdkammeraten Mario Lemina er smittet med coronavirus, få dage efter at de to gav den gas til en fest i Dubai. Nu står holdet uden sin allerstørste profil, Aubameyang, og en af de vigtigste spillere i Lemina, der tidligere blandt andet har spillet i Juventus.

De to spillere ser også ud til at misse Gabons anden turneringskamp. Den spilles mod Ghana 14. januar.

Nedturen kommer lige i hælene på en anden en af slagsen for Pierre-Emerick Aubameyang.

Angriberen har ikke spillet en fodboldkamp for Arsenal siden 6. december – en klub, hvor han ikke ser ud til at have en lys fremtid foran sig.

Kort efter fik han frataget anførerrollen, som han mistede af disciplinære årsager.