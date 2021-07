Der har aldrig været en kvindelig stemme med i det ultra populære computerspil FIFA.

Indtil nu.

Den tidligere kvindelige engelske landsholdsstjerne Alex Scott bliver nemlig en del af 2022-udgaven, som kommer på gaden senere på året.

Hun kommer til at optræde som sidelinjereporter i det verdenskendte computerspil. Det skriver Daily Mail.

Alex Scott har tidligere spillet i blandt andet Arsenal. Foto: TIZIANA FABI Vis mere Alex Scott har tidligere spillet i blandt andet Arsenal. Foto: TIZIANA FABI

Den 36-årige tidligere Arsenal-stjerne er en af de mest velkendte stemmer i England, når det kommer til fodbold. Hun udfylder således både roller for BBC og Sky Sports.

Alex Scott var en del af EM-dækningen for BBC, mens hun arbejder for Sky Sports, når Premier League-udsendelserne ruller over skærmen senere på sommeren.

Computerspillet har gennemgået en større forvandling i løbet af de seneste år. Transformationen startede tilbage i 2015, da FIFA gjorde det muligt at vælge kvindelige hold at spille med.

Siden da har man valgt at skifte flere af kommentatorerne ud med nogle nye. Alex Scott kommer til at erstatte Alan McNally i karrieredelen i spillet.

Alex Scott blev tilbage i maj præsenteret som ny vært for 'Football Focus' på BBC. Hun overtog efter Dan Walker, der havde haft tjansen i hele 12 år.

Daily Mail skriver afsluttende, at FIFA helt præcist udkommer den 1. oktober, og det er den 30. udgave af computerspillet.