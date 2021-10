»Det var min datters første fødselsdag, og vi holdte en fest for hende, hvor mit barn ikke kunne genkende mig.«

Sådan beskriver den tidligere Liverpool- og Manchester City-spiller Craig Bellamy den dag, hvor han brød ud i gråd og vidste, at han måtte i gang med at tackle de mentale problemer, som stjernen havde gået rundt med i for lang tid.

I et ærligt interview med Daily Mail fortæller den tidligere Premier League-spiller om, hvordan man i et liv i fodboldens tegn skubber følelserne til side og først må tage sig af dem, når karrieren engang er forbi.

Men ifølge Craig Bellamy skal det nu være slut med, at fodboldsspillere på øverste niveau ikke kan tale om, hvordan de egentlig går og har det.

Foto: Jason Cairnduff Vis mere Foto: Jason Cairnduff

Efter en flot karriere i flere engelske storklubber fik Craig Bellamy et drømmejob som U/21-træner i belgiske Anderlecht, hvor han skulle arbejde tæt sammen med sin tidligere holdkammerat Vincent Kompany, der står i spidsen for Anderlechts førstehold.

Det begyndte godt, og Craig Bellamy elskede at arbejde med de unge talenter, da han startede i jobbet i 2019. Så kom coronapandemien, og det blev svært for Craig Bellamy at komme hjem fra sin tilværelse i Belgien for at se familien og vennerne i Storbritannien.

En af de få gange var til datteren Orlas etårs fødselsdag.

»Jeg rakte armene ud, og hun ville ikke komme hen til mig. Hvorfor ville hun ikke det? Hun havde kun set mig otte eller ni gange, og selv dér var jeg kun hjemme 24 timer ad gangen. Jeg var ikke rigtig en del af Orlas liv,« fortæller Craig Bellamy til Daily Mail.

Følelsen af angst og ensomhed strømmede igennem den 42-årige waliser. En ekstremt ubehagelig følelse, der også ramte ham under hans aktive karriere flere gange, men noget, han dengang ikke turde sætte ord på.

Og den følelse fik ham til at sætte hele tilværelsen i et nyt perspektiv.

»Din mave vender sig, og angsten gør, at man ikke kan trække vejret ordentligt. Familien skal komme først. Det er det vigtigste. Det fortæller jeg mine spillere hele tiden. Hvis nogen af ​​spillerne nogensinde kommer til mig og siger, at der er et bryllup eller hvad som helst, siger jeg til dem, at de skal tage afsted og gøre det. Fodbold både kommer og går, efter du er færdig med det. Du kan bare ikke gå glip af de vigtige øjeblikke. Jeg vil ikke tillade det.«

Craig Bellamy har efter to år i Belgien valgt at tage en pause fra trænergerningen og er taget hjem til sin familie for at få styr på helbredet og tilværelsen igen. Og nu kommer Orla hen til ham, når han rækker armene ud.