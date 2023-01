Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han havde lige gennemført et stort klubskifte fra Liverpool til Juventus, da han fik den tunge besked.

Han havde kræft i skjoldbruskkirtlen.

Her fem år efter står den tyske fodboldstjerne Emre Can frem med sin historie.

Tyskeren, der nu er holdkammerat med Thomas Delaney i Dortmund, fortæller åbenhjertet om sin sygdom i et interview med DAZN.

Emre Can er rask og spiller i dag for Dortmund. Foto: firo Sportphoto/Marcel Engelbrec Vis mere Emre Can er rask og spiller i dag for Dortmund. Foto: firo Sportphoto/Marcel Engelbrec

»Lægerne ringede til mig, to måneder efter mit lægetjek med Juventus. Jeg havde kræft i skjoldbruskkirtlen og var nødt til at blive hasteopereret på grund af det,« siger Can, der spillede 37 kampe i sin første sæson for Juventus på trods af sygdommen.

»Jeg havde ingen idé om det. Jeg anede ikke engang, hvad en skjoldbruskkirtel er, og jeg havde aldrig troet, at jeg havde kræft.«

Emre Can, der er rask i dag, opfordrer alle til at gå til lægen, hvis de opdager noget irregulært.

»Du kan have penge og alt muligt andet, men dit helbred er det vigtigste af alle.«

I Dortmund er han holdkammerat med Sébastien Haller, som netop er vendt tilbage til fodboldbanen efter sin kræftsygdom.