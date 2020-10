Man kan vist rolig sige, nyheden om Ståle Solbakkens fyring lørdag morgen, har sendt chokbølger gennem Superligaen.

Og det kommer tydeligt til udtryk på Twitter, hvor reaktionerne i den grad er til at tage og føle på.

Ud over at ordet 'Ståle' på kort tid er det, der trender mest i Danmark, så er der også en lang række større profiler inden for fodboldverden, der lige nu sætter ord på Ståle Solbakkens fyring.

En af dem er den tidligere FCK-profil Jesper Grønkjær.

Er den rigtige beslutning af fyre Ståle Solbakken?

'Tak Ståle. Du var en inspiration i vores tid sammen. Du løftede @FCKobenhavn til et niveau, som ingen havde kunne regne med. Stor motivator, taktisk indsigt, forlangende og et fantastisk ansigt for Superligaen og Dansk fodbold. Held og lykke Ståle,' skriver han, inden han i et senere tweet skriver.

'Jeg kan ikke lide det. Nok også derfor min mave aldrig har fortalt mig, at jeg skulle fortsætte i indercirklen ved en fodboldklub. Jeg synes, den er hård og jeg bliver for følelsesmæssigt involveret. Uanset om beslutning er rigtig eller urigtig. Det vil jeg ikke kloge mig på.'

Og den holdning lader i det hele taget til at være den generelle, når man kigger Twitter igennem for reaktioner.

Flere stiller sig undrende over for, at FCK lige nu vælger at fyre Ståle Solbakken, der bliver betragtet som den mest succesfulde træner i den danske Superliga nogensinde.

Eksempelvis skriver B.T.s tidligere sportsredaktør Morten Crone Sejersbøl følgende:

'Ståle Solbakken fyret præcis 2 måneder efter, at FCK spillede kvartfinale i EL. Ingen træner har været mere succesfuld på hverken dansk eller europæisk plan. Spændende at se hvem bestyrelsen mener, der kan leve op til de meritter.'

