Ståle Solbakken kommer nu med en sønderlemmende kritik af DBU-formand Jesper Møller.

Ifølge den norske landstræner har Møller nemlig fejlet i stor stil, når det handler om at sætte fokus på de mange problemer omkring VM i Qatar.

Det fastslår Solbakken i et interview med B.T.

»Jeg er ikke kritisk over for DBU, men jeg er meget kritisk over for Jesper Møller. Jeg synes, at Jesper Møller er svag. Jeg synes, at han er svag i sin retorik. Jeg synes, at han er svag i sin fordømmelse. Jeg synes, at han er svag… Han har en ganske central rolle i international fodbold (Møller sidder i UEFAs eksekutivkomité, red.), og jeg synes, at han er en svag leder.«

»DBU har en fantastisk landstræner i Kasper Hjulmand, som siger og gør de rigtige ting. Og en fantastisk direktør i Jakob Jensen. Men de har en meget svag – synes jeg – leder af DBU, Jesper Møller. Jeg synes, han retorisk udadtil er meget svag. Jeg synes, han fronter tingene på en næsten lidt kujonagtig måde,« siger Solbakken, der selv har været en meget højlydt kritiker af slutrunden i Qatar.

Faktisk har Ståle Solbakken udmærket sig så meget med sine stærke holdninger til det udskældte VM, at han i april blev tildelt Amnesty-prisen i Norge.

I begrundelsen lød det blandt andet, at »han har bidraget til at sætte menneskerettigheder i Qatar på dagsordenen i Norge«.

Og Solbakken savner altså et lignende engagement fra Jesper Møller, som har været formand i DBU siden 2014 – og for to måneder siden blev han genvalgt for endnu en periode.

Men hvis Møller havde haft norsk pas, så ville hans karriere som fodboldleder være et overstået kapitel, lyder det fra Solbakken.

»Jesper Møller havde ikke overlevet fem minutter i det græsrodsoprør, der er i Norge. Han var aldrig blevet genvalgt i Norge. Der var blevet stillet mange flere spørgsmålstegn. Norge har på godt og ondt et kæmpe engagement på græsrodsniveau, som har skabt meget godt for norsk fodbold.«

Hvorfor tror du så, at han kan overleve i Danmark?

»Du må jo finde nogle modkandidater, som vil stille op. Og så kan det godt være, at fordi Norge har været så dårlige i fodbold, at vi ikke har været til en slutrunde siden 2000, hvor jeg spillede, at så har vi ikke har haft andet at glæde os over. Der har Danmark jo haft vældigt meget sportsligt at glæde sig over – senest med succesen ved EM sidste år. Jeg tror, det har dækket lidt over de problemer, der er,« siger den tidligere FCK-træner.

Jesper Møller og DBU var ellers – ifølge eget udsagn – medafsender på den opsigtsvækkende kritik af VM i Qatar, som præsidenten i Det Norske Fodboldforbund, Lise Klaveness, leverede på en FIFA-kongres i slutningen af marts.

Ståle Solbakken kendte på forhånd til præsidentens planer for talen, og han hylder hendes mod og forsøg på at ændre tingene i et konservativt forbund som FIFA.

Men han giver ikke meget for, at Jesper Møller gemmer sig bag sin norske kollega.

»Det er meget gratis for Jesper Møller at komme bagefter og sige, at 'Lise sagde det med sine ord. Jeg ville sige det med mine ord'. For mig er det et signal om, at 'jeg er ikke helt med dig'. Han kunne bare være gået på talerstolen bagefter og sagt, at 'det her støtter jeg 100 procent'. Det havde været et godt signal om, at vi står sammen.«

»Hvis Jesper Møller mener det samme, hvorfor har han så ikke sagt det? Han har kunnet gøre det her hvert eneste år siden 2014? Men han har siddet over så længe. Det er fakta. Han er en politiker, han spiller sine kort. Han er en kæmpe politiker!«

Så hvis fodbolden skal ændre sig til det bedre, så er der mere brug for nogle som Lise Klaveness end Jesper Møller?

»Ja, selvfølgelig. 100 procent.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jesper Møller til Ståle Solbakkens kritik. Men efter at have præsenteret indholdet af kritikken for DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer, lyder det, at formanden ikke har nogen kommentarer.