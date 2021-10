Mandagens fodboldkamp mellem Guarani de Venancio Aires og São Paulo de Rio Grande i en af de lavere rækker i Brasilien udviklede sig yderst dramatisk.

Gæsternes William Ribeiro valgte nemlig undervejs at sparke dommeren to gange i hovedet, fordi han ikke gav udeholdet et frispark.

Og det har selvfølgelig fået seriøse konsekvenser. Fodboldspilleren er således blevet anklaget for mordforsøg. Det skriver Sky Sports.

Rodrigo Crivellaro, som passede fløjten i opgøret, blev slået bevidstløs af spark nummer to og blev efterfølgende transporteret til det nærmeste hospital.

Foto: Twitter. Vis mere Foto: Twitter.

Kampen i den næstbedste fodboldrække i Brasilien blev naturligvis suspenderet, og William Ribeiro blev anholdt af ordensmagten, inden han forlod stadionet.

Dommeren blev udskrevet fra hospitalet tirsdag morgen, og han fortalte de fremmødte journalister, at han stadig manglede at se hændelsen igen.

Efterforskeren Vinicius Assuno har ifølge Sky Sports fortalt de lokale medier, at det endnu ikke vides, om fodboldspilleren skal blive i politiets varetægt eller løslades mod kaution.

»Hans angreb var meget stærkt og voldsomt. Han sparkede dommeren i hovedet, så han blev slået bevidstløs. Han havde ingen chance for at forsvare sig,« lød det fra efterforskeren.

São Paulo de Rio Grande har udsendt en meddelelse, hvor de kalder sparket for den mest triste episode i deres klubhistorie. Klubben har eksisteret i 123 år.

Fodboldkampen vil blive genoptaget i begyndelsen af næste uge.