FC Barcelona er hårdt ramt af skader i øjeblikket og det kan være Martin Braithwaites held.

Efter Lionel Messis afsked med de spanske giganter, er der frigivet en offensiv plads på Barcelonas mandskab. Og med en skade til de spanske giganters nyindkøbte førsteangriber, Sergio Agüero, og kantspillerne Ansu Fati og Ousmane Dembélé, ligner det en startplads til esbjerggenseren i søndagens LaLiga-åbner mod Real Sociedad.

I hvert fald hvis man skal tro de spanske sportsmedier.

Både Sport, AS og Marca tror på, at den danske landsholdsspiller skal spille centralt i angrebet flankeret af nyindkøbte Memphis Depay og den franske stjerne Antoine Griezmann.

Spanske Sport gætter på, at Martin Braithwaite starter inde i FC Barcelonas LaLiga-åbner søndag.

Martin Braithwaite har da også hele tiden troet på egne evner og udtalt, at han vil blive i Barcelona og tror på, at klubben kan vinde mangler titler i denne sæson.

Både igennem vinteren og denne sommers transfervindue har danskeren været nævnt som et salgsobjekt for den hårdt økonomisk ramte storklub. Martin Braithwaite har dog gentagende gange blankt afvist muligheden for at forlade FC Barcelona.

Den danske landsholdsspiller mistede også sit ikoniske trøjenummer ni til nyindkøbte Memphis Depay, men Martin Braithwaite har ikke ladet sig slå ud af de mange rygter og forandringerne i klubben.

I Barcelonas sidste to træningskampe nettede Martin Braithwaite to gange og de gode præstationer af danskeren kan nu med stor sandsynlighed give danskeren en startplads for det catalanske storhold.

I sin tid i FC Barcelona har Martin Braithwaite fået i alt 53 officielle kampe, hvor han har bidraget med otte mål.