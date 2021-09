Martin Braithwaite er i øjeblikket langt væk fra fodboldtilværelsen i FC Barcelona.

For efter en knæoperation, der fandt sted tidligere i september, er der lige nu lang vej til et comeback for den danske landsholdsstjerne.

Flere spanske medier spekulerer endda i, om den 30-årige dansker overhovedet når at blive klar inden årsskiftet.

Selve skaden kommer da også på et skidt tidspunkt for både Martin Braithwaite og FC Barcelona, der er hårdt plaget af skader i forvejen.

Foto: LLUIS GENE Vis mere Foto: LLUIS GENE

Netop derfor ser den danske angriber ud til at misse en gylden mulighed for at slå sit navn fast i den catalanske storklub.

Det siger Toni Padilla, der er journalist og fodboldredaktør på den lokale avis Diari ARA, til TV 2 Sport.

»Han blev skadet på det værst tænkelige tidspunkt, hvor både Ansu Fati, Sergio Agüero og OOusmane Dembélévar ude. Han kunne have spillet en masse kampe, og han kunne have spillet mod Bayern München. Han havde en god chance for at score mål og bevise sig, men nu er han ude,« siger han til TV 2 Sport.

Danskeren udgik for lidt over tre uger siden i ligakampen mod Getafe, og derfor måtte den 30-årige angriber da også melde afbud til Danmarks VM-kvalifikationskampe mod Skotland, Færøerne og Israel tidligere på måneden.

Kort efter meldte FC Barcelona så ud, at Braithwaite måtte en tur på operationsbordet.

En operation, der gik, som den skulle, lød det.

»Martin Braithwaite har gennemgået en vellykket operation for en patellofemoral skade (i området mellem knæskallen og lårbensknoglen, red.) i det venstre ben,« skrev klubben.

Barcelona angav heller ikke her nogen tidshorisont på, hvornår den 30-årige vestjyde kan være tilbage på fodboldbanen.

Skaden kom på et tidspunkt, hvor danskeren havde imponeret i de første par kampe af sæsonen. Her havde landsholdsspilleren nemlig bidraget med to mål og én assist i tre kampe.

Braithwaite står noteret for ti mål i 56 kampe for Barcelona. Nøjagtig samme kamp- og måltotal, har han leveret for Danmark.