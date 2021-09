Der bliver knurret lidt de to tidligere Manchester United-legender imellem.

Manchester Uniteds norske manager, Ole Gunnar Solskjær, kunne i weekenden ikke skule sin irritation over sin tidligere holdkammerat Rio Ferdinand, der i dag er ekspert på engelsk tv.

Rio Ferdinand var én af flere, der i forrige uge kritiserede Solskjær for at tillade, at tilbagevendte Cristiano Ronaldo under CHmapions League-nederlaget til schweiziske Young Boys stod på sidelinjen og dirigerede sine holdkammerater efter at være blevet skiftet ud.

»Hvis jeg var vores manager, havde jeg ærligt talt bedt ham om at sætte sig,« lød det fra Rio Ferdinand i tv-studiet efter kampen.

Den kommentar faldt ikke i Ole Gunnar Solskjærs smag. Nordmanden så ingen problemer i Ronaldos opførelse.

»Det var en hurtig situation, som bare skete i øjeblikket,« sagde Solskjær på pressekonferencen efter Uniteds søndagssejr over West Ham.

»Jeg har intet problem med, at spillerne viser deres passion og så går tilbage og sætter sig. Det var ikke sådan, at han (Ronaldo, red.) coachede spillerne, nej,« lød det fra Solskjær – der også lige havde en kommentar til Rio Ferdinand.

»Rio, I ved – indimellem taler han om ting, som han ikke ved noget om!«