Coronavirussen fortsætter med at rase i Premier League.

Epidemien skaber ravager i klubberne i verdens største liga, og nu er endnu en profil blevet smittet.

Der er dog ikke tale om en spiller, men om Aston Villa-træner Steven Gerrard. Det meddeler klubben på sin hjemmeside.

'Aston Villa kan bekræfte, at cheftræner Steven Gerrard vil være ude at stand til at deltage i vores to kommende Premier League-kampe mod Chelsea og Leeds United, da han vil være i isolation efter at være testet positiv for covid-19.'

Aston Villa-træner Steven Gerrard er blevet testet positiv for coronavirus. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Aston Villa-træner Steven Gerrard er blevet testet positiv for coronavirus. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Liverpool-legenden er en af rigtig, rigtig mange, som har fået coronavirus omkring den engelske Premier League.

De tårnhøje smittetal har udmøntet sig i flere kampaflysninger og resulterede i et møde torsdag mellem ligaens ledelse og de forskellige klubber.

Det fik flere trænere til at rase over de forhold, der lige nu bliver spillet under, hvor programmet er utrolig tætpakket og klubberne amputeret af flere af deres spillere, som sidder ude, da de er smittet med coronavirus.

I skrivende stund ser følgende opgør ud til at blive spillet søndag under den traditionelle Boxing Day-runde: Manchester City-Leicester City, Norwich City-Arsenal, Tottenham-Crystal Palace, West Ham-Southampton, Aston Villa-Chelsea og Brighton-Brentford.

Kampene mellem Liverpool og Leeds, Wolverhampton og Watford samt Burnley og Everton er aflyst.

Du kan selvfølgelig følge kampene på bt.dk fra klokken 16 søndag.