Sanne Troelsgaards holdning er glasklar.

Den danske kvindeliga i fodbold lever slet ikke op til hendes krav, og derfor overvejer den rutinerede landsholdsstjerne slet ikke at tage de sidste år af karrieren i den danske liga.

Det siger hun til B.T., efter hun for nylig fortalte om afskeden med Reading og sin nuværende situation som klubsøgende.

»Nej, det er overhovedet ikke interessant at stoppe karrieren i Danmark. Desværre,« siger den 35-årige hardhitter fra landsholdet.

Foto: Richard Wainwright/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Richard Wainwright/EPA/Ritzau Scanpix

Og lige så hårdt, som hun slår på banen, lige så hård er kritikken af de danske forhold netop nu.

»Der er alt for stor niveauforskel, og den professionelle linje er en helt anden. Jeg har været i udlandet og været i det professionelle miljø, og forskellen er alt for stor lige nu.«

»Jeg er super ærgerlig over, at vi ældre spillere ikke kan vende hjem til ligaen i Danmark, som man ser vores kollegaer i Tyskland, Sverige og Norge gøre det, selv om man aldrig helt kan sige aldrig,« siger Troelsgaard til B.T.

Hun har i den seneste tid fulgt interesseret med i både FC Midtjyllands og FC Københavns ambitioner i kvindefodbolden.

Og derfor er hun træt af, at klubberne fik nej til den fast track-ordning, der kunne have katapulteret storklubbernes nye satsninger op gennem ligasystemerne.

»Dansk kvindefodbold har brug for de kræfter, som FCM og FCK har, og de kommer med en økonomi, der kan få gang i ligaen herhjemme.«

»Vi udsætter igen udviklingen af den professionelle standard herhjemme, og det er super ærgerligt,« siger Troelsgaard, der blandt andet savner bedre faciliteter og en mere professionel hverdag i de danske klubber - hvor ikke alle er fuldtidsprofessionelle.

»Jeg forstår dem, der siger, at de to klubber ikke bør få en fordel. Men vi har altså bare brug for større økonomiske spillere og satsninger for at få den liga, som vi alle ønsker og kan se potentiale i med tiden.«

Sanne Troelsgaard spillede frem til 2017 i flere danske klubber, inden turen gik til svensk fodbold hos svenske FC Rosengård.

Siden kaldte topniveau i engelsk fodbold med Reading, men i sommer blev det til en nedrykning.

Dét niveau skulle Troelsgaard ikke fortsætte på, og derfor har hun siden sommer kæmpet for at komme ud af kontrakten.

Det lykkedes hende først i januar - hvilket du kan læse mere om her.