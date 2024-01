I maj vidste landsholdsspiller Sanne Troelsgaard det allerede.

Hun ville væk og ud af sin aftale med engelske Reading efter en nedrykning fra den bedste engelske række.

Holdkammerat efter holdkammerat havde samme ønske og fik lov til at forlade klubben, men Troelsgaard kunne bare se til, at hendes ønske om en udfordring på højere niveau blev ignoreret.

Først nu - efter en lang kontraktkamp, der har givet søvnløse nætter - er den 35-årige midtbanekriger endelig fri.

Foto: Richard Wainwright/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Richard Wainwright/EPA/Ritzau Scanpix

Ude af kontrakten og klar til at tage et nyt skridt i karrieren.

»Det er en stor lettelse, at papirerne er skrevet under. Jeg vil gerne prøve noget nyt og har ikke ti år tilbage på fodboldbanen, så jeg har et sidste skud tilbage, som jeg gerne vil forsøge mig med,« siger rutinerede Troelsgaard til B.T.

Tilbage i Danmark - mellem individuelle træninger og træningspas med U19-spillere fra Esbjerg - har hun tid til at reflektere over det sidste halve år.

Et halvt år, der har vist hende 'bagsiden af medaljen' ved at være professionel fodboldspiller, siger hun.

»Det har været hårdt. Siden maj har jeg gerne villet ud af min kontrakt, så hele efteråret har det været en lang og sej kamp for at komme ud.«

»I sommer efter VM var jeg 100 procent sikker på, at jeg ville komme ud, for de lod seks andre gå. Jeg troede, jeg skulle være den syvende, men det fik jeg ikke lov til,« fortæller Troelsgaard, der i december fik nok.

Uden overhovedet at vide, om Reading ville gå med til at ophæve kontrakten, sagde hun sin engelske lejlighed op, pakkede sine ting på en flyttebil og fløj til Danmark.

»Jeg vidste bare, jeg ikke skulle tilbage. Så jeg pakkede alt sammen og satte det på en flyttebil, og siden har mine super agenter arbejdet hårdt i kulissen. Det blev endelig gjort forbi i sidste uge efter hårde forhandlinger og søvnløse nætter for mig.«

Tårerne fik frit løb efter VM-exittet i sommer. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Tårerne fik frit løb efter VM-exittet i sommer. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

»Jeg lå hele tiden og tænkte, hvad nu hvis, for jeg stod jo uden lejlighed og med alle mine ting pakket væk. Men det løste sig heldigvis,« siger hun.

Du havde jo skrevet under på en aftale med klubben, så de er vel i sin gode ret til at holde på dig. Hvordan har dialogen med Reading været, nu du har insisteret på at komme ud?

»Det har været en god dialog med klubben og den nye træner. De har kendt mine ønsker og vidst, at de ikke kunne holde på mig mere. De vandt - kan man sige - den første kamp ved ikke at slippe mig i sommer, og dengang gav jeg mit ord på, at jeg ville fortsætte med at give alt, jeg havde for klubben - der også har været i en svær situation.«

»Det har jeg levet op til, og nu er det endt sådan her, efter en dialog hvor jeg har været åben omkring, hvad jeg gerne ville,« siger Troelsgaard.

Hun ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer, men én ting er sikker: Hun skal ikke hjem til Danmark.

»Det er nervepirrende ikke at kende min fremtid endnu, men jeg ved, at jeg ikke vender tilbage til den danske liga. Jeg har et sidste håb og ønske om at få det her eventyr i et andet land.«

»Lige siden jeg var en lille pige, har jeg set mig selv i Tyskland, men der er også åbne muligheder fra Spanien og Italien,« fortæller den jyske midtbanedynamo, der beretter om flere møder med interesserede klubber.

Hun har rigeligt tid til at finde sig en ny klub, da hun nu er transferfri.