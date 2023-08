En tur med privatfly og et forestående skifte til de regerende danske mestre.

Det er, hvad der er på programmet sent søndag aften for den norske landsholdsspiller Birger Meling.

Tidligere på aftenen kunne B.T. nemlig afsløre, at venstrebacken fra Rennes var blevet købt fri af FC København for to millioner euro – svarende til 15 millioner danske kroner.

Og derfor lander den norske landsholdsspiller ifølge B.T.s oplysninger da også med et privatfly i Københavns Lufthavn inden for kort tid.

Af samme årsag er der da også allerede mødt flere FCK-fans op i Kastrup i håb om at få et glimt af klubbens nye mand.

Det fortæller B.T.s reporter på stedet.

»En håndfuld FCK-fans er mødt op, og så er en repræsentant fra FCK netop blevet lukket ind af porten for at hente nordmanden,« lyder det.

Opdateres...