Et spørgsmål om få dage. En forskel på millioner af kroner.

Da Christian Eriksen 31. januar skrev under med Brentford og igen kunne kalde sig for professionel fodboldspiller, var det med en gylden timing.

For mens fans, eksperter og faktisk hele fodboldverdenen utålmodigt ventede på det lovede comeback, gik der to år mellem to meget vigtige datoer for en fodboldspiller med en millionløn som Christian Eriksen.

En periode, der begyndte med den guldrandede underskrift, Christian Eriksen satte hos Inter 28. januar 2020. Og sluttede to år og tre dage senere.

Christian Eriksen sad i weekenden på tribunen i hans nye klub, Brentford. Foto: DANIEL LEAL

Reglerne i Italien er nemlig meget klare: Hvis du tjener på den gode side af 70.000 euro årligt og bor i landet i minimum to år, kan du slippe med halv skat.

Den italienske revisor Lorenzo Carminati, der beskæftiger sig med skatteforhold og har skrevet artikler om udenlandske fodboldspilleres gunstige forhold i Italien, udlægger her teksten:

»Når du har boet og arbejdet i Italien i to år og tjener et beløb på den rigtige side af 70.000 euro om året, skal du kun betale halvdelen af, hvad du ellers ville skulle. Den normale skattetakst er på 43 procent, og så er der to procent yderligere i lokal skat, så i dette tilfælde er den reduceret til 22,5 procent,« siger Lorenzo Carminati.

Danmarks største fodboldstjerne fik en årsløn på 7,5 millioner euro (56 millioner kroner) i Inter. Han fik dermed som minimum 112,5 millioner kroner – formentlig mere som følge af opsigelsen – inden han sagde farvel til Italien, hvor han ikke måtte spille med sin indopererede ICD-enhed i brystet.

Christian Eriksen har i godt og vel et par uger været ny spiller i Brentford. Foto: PETER CZIBORRA

En skatteprocent på 45 havde betydet, at 50 af de 112,5 millioner kroner skulle afleveres til skattefar i Italien. Ved at blive i Italien kunne han slippe med 25 millioner kroner.

»Hvis han har respekteret og overholdt reglerne om at være i Italien i minimum 183 dage med sin familie, er han dækket af lovgivningen. Det, tror jeg, er tilfældet, for ellers ville han have tabt en masse penge,« lyder det fra Lorenzo Carminati.

Den detalje kan samtidig forklare, hvorfor Eriksen-lejren har haft travlt med at understrege, at familien fortsat var bosat i Italien efter det forfærdelige kollaps i sommerens EM-kamp. Også efter kontrakten med Inter blev ophævet 17. december.

Eriksen opholdt sig sammen med familien i Danmark i deres millionvilla på Fyn en stor del af sommeren, men da forholdet med Inter endelig sluttede, tog de alle tilbage til Milano, fortalte hans agent, Martin Schoots.

Christian Eriksen var før jul en færdig mand i Inter, men blev boende i Milano. Foto: MARCO BERTORELLO

»Christian er hjemme i Milano, hvor han og familien stadig bor. Han har arbejdet meget hårdt over de seneste måneder. Det fortsætter han med at gøre,« sagde agenten få dage før jul.

Familien tog altså tilbage til et land, hvor Christian Eriksen på grund af sit kollaps hverken måtte træne eller spille fodboldkampe. Faktisk er reglerne så strikse, at Christian Eriksen ikke engang måtte besøge et offentligt fitnesscenter.

Men skattereglerne siger, at Christian Eriksen skulle opholde sig mindst 183 dage i landet, og det kan altså have haft en betydning i denne situation, hvor han i stedet var nødsaget til at køre den korte tur over grænsen til Schweiz for at træne.

Lorenzo Carminati bemærker, at både Inter og Eriksen trods det afsluttede forhold havde en interesse i, at han blev boende i Italien.

Christian Eriksen forventes snart at spille betydningsfulde fodboldkampe igen. Foto: DANIEL LEAL

»Man skal have med i ligningen, at fodboldspillere i Italien normalt er betalt nettoløn. Derfor kan det godt være med i aftalen mellem klubben og Eriksen, at han skulle blive boende i Italien. Det ville være meget mærkeligt, hvis Eriksens aftale med Inter ikke var i nettoløn. Det er det altid i de store klubber i Italien,« pointerer den italienske skatteekspert og fortsætter:

»Det er også derfor, det er en fordel for de italienske klubber at hente udlændinge, for med denne regel betaler de mindre, end hvis de hentede en italiensk spiller. Skattefordelen kræver dog, at man bor i Italien i to sammenhængende år. Men så kan man også få den i fem år. For almindelige lønmodtagere er det muligt at få yderligere fem år.«



Så lang tid nåede Christian Eriksen dog ikke at bo i Milano. Men det blev til to år og tre dage. Og det betød altså, at også Inter kunne slippe for at betale ekstra i italiensk skat.

To år, der betød millioner af ekstra kroner på bankkontoen, så der er rigeligt råd til at holde en god fødselsdagsfest for danskeren, der mandag rundede sit tredje årti.