Det er kun solstrålerne og de 25 grader, som de danske landsholdsspillere i Sevilla kan varme sig på lige for tiden.

For Hjulmands profiler i det spanske, Thomas Delaney og Kasper Dolberg, står langt tilbage i køen til spilletid på Sevilla-mandskabet – og det ser ikke ud til at ændre sig lige med det samme.

Det stod klart på mandagens pressemøde i den sydspanske by, hvor argentinske Jorge Sampaoli først var iskold i sin melding omkring landsholdsangriberen Kasper Dolberg – som træneren ellers roste, da han kom til klubben i begyndelsen af måneden.

»Da jeg roste Dolberg, var det fordi jeg havde mødt ham i Nice, og der så jeg en spiller, som havde stærke fodboldrelationer til sine holdkammerater. Det har han ikke her. Det skal man arbejde for at få,« indledte Sampaoli og tilføjede en anelse kryptisk:

»Nogle spillere gør hinanden bedre, og andre neutraliserer hinanden.«

Af den årsag har 25-årige Dolberg blot fået 61 minutter under argentinerens ledelse siden 6. oktober.

Og det får Sampaoli til at sætte en gammel plade på omkring den lavmælte dansker, der så ofte har fået kritik for sin tilbageholdende personlighed.

»Dolberg er meget ung og har store evner, men han er nødt til at kunne spille med sine holdkammerater.«

»Det her er ikke tennis, det er fodbold. 11 spillere spiller, de skal kunne forstå hinanden og forstå spillet,« sagde træneren fra podiet i Sevilla og tilføjede – på pressemødet, der kun foregik på spansk – at sproget er en barriere.

»Han kan ikke sproget, og han er introvert, men hvis vi lykkes med at få ham spillet ind på holdet, så har han store evner.«

Men Kasper Dolberg er ikke den eneste landsholdsspiller, som den argentinske træner holder ude for tiden.

Thomas Delaney har ikke nogen vigtig rolle, og det har fået et comeback til FC København til at lure.

B.T. spurgte Sampaoli til, om han er klar til at lade Delaney smutte til vinter, men umiddelbart kan argentineren godt se en Sevilla-fremtid for den 31-årige midtbanedynamo.

»Vi er i gang med en proces, hvor vi skifter vores spillestil, og den skal falde på plads. Han kan godt blive vigtig for os, og han har før gjort sig bemærket på store hold – og her kan han forbedre sig meget,« siger træneren via oversættelse fra spansk.

Dolberg, Delaney og Sevilla står tirsdag overfor FC København i en potentielt afgørende Champions League-duel om tredjepladsen i gruppespillet – og deraf videre europæisk avancement.

Om de to danskere får lov at møde FCK må tiden vise.