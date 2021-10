Endte Cristiano Ronaldo en våd nat i byen i Las Vegas tilbage i 2009 med at voldtage Kathryn Mayorga?

Det spørgsmål har spøgt, siden Mayorga i 2018 genfremsatte anklagerne og rettede et civilt søgsmål i millionklassen mod fodbold-superstjernen.

Retten i delstaten Nevada i USA har dog nu afvist sagen, og nu har Kathryn Mayorga og hendes advokater 14 dage til appellere. Sagen var i forvejen blevet afvist af distriktsadvokaten i Las Vegas tilbage i 2019. Detskriver Daily Mail.

Sagen startede den 12. juni, hvor de to unge mennesker - Mayorga var 24 år, Ronaldo var 23 år - var sammen på diskoteket Rain i spillebyen. Men hvad der præcis skete den nat, er altså usikkert og kan i hvert fald ikke løftes til at understøtte Mayorgas version.

Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Foto: MARCO BERTORELLO

Ifølge anklagemyndigheden i Las Vegas ringede Mayorga til politiet 13. juni 2009, dagen efter byturen, og fortalte, at hun havde været udsat for en voldtægt.

Hun ville dog ikke identificere eller fortælle, hvem gerningsmanden var, eller hvor det var foregået.

Hun har dog siden fortalt, at hun var inde på Las Vegas-natklubben Rain 12. juni 2009 sammen med en veninde, hvor de mødte Ronaldo og siden blev inviteret op i hans penthousesuite på et hotel i Las Vegas.

Her hævder hun, at Ronaldo voldtog hende, efter at hun havde afvist ham. Sagen har dog været svær for ppolitietat løfte - både tilbage i 2009 og efterfølgende, da sagen blev taget op igen i 2018 - i forhold til beviser.

Ronaldo har afvist alle anklager om voldtægt, men indgik i 2010 en tavshedsaftale med kvinden, der fik betaltt 375.000 dollar (svarende til cirka 2,5 millioner kroner) for ikke at tale om deres nat sammen i juni 2009.