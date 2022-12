Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For et år siden var der røde tal på bundlinjen i Daniel Aggers firma, men nu er tingene i den grad vendt for den tidligere landsholdsstjerne.

Hans holdingselskab Masada har netop præsenteret et overskud på 18,2 millioner kroner.

Det skriver Finans.

Ifølge mediet er det særligt salg af aktieposter, der har givet overskuddet. Salget af aktierne løber nemlig op i 24,8 millioner kroner.

Daniel Agger, der indstillede sin professionelle fodboldkarriere i 2016, har blandt andet kloakselskabet Kloagger gennem Masada. Derudover er han en del af holdet og den største aktionær i tatoveringsplatform Tattoodo

Tattoodo var for nylig truet af en konkurs, men en række investorer reddede firmaet efter en tilførsel på 16 millioner kroner.

Ifølge CVR-registret havde Masada et underskud på 7,6 millioner kroner sidste år.

I årene forinden er det blev til overskud i forskellige størrelser.