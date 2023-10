Kasper Schmeichel var rasende på en bolddreng i 2-1-sejren over San Marino, og det undskylder han nu for.

Undervejs fik han ytret: 'Give me the ball, you fucking prick.' Oversat til dansk: 'Giv mig bolden, din fucking lille lort'.

'I et ophedet øjeblik kom jeg til at gå over stregen og bruge et forkert ordvalg overfor en bolddreng under kampen i går.'

'Som alle ved, betyder det alt for mig at være rollemodel for børn, og det gør jeg alt for at leve op til. Her fejlede jeg, og det er jeg ked af og beklager,' skriver han på Instagram i en story.

Efter kampen var Schmeichel dog ikke meget for at undskylde for noget.

»I løbet af kampen siger man sgu en masse ting, det kan man ikke lige huske, men altså, det er en del af det,« lød det fra ham.

Det danske landshold var på ufattelig vis presset i opgøret mod verdens dårligste landshold, der mod Danmark scorede et mål for første gang i næsten to år.

Og det var næsten, før det blev til et sensationelt point.

Men Yussuf Poulsens mål hjalp danskerne til en hostende og upoleret sejr, der har skabt massiv kritik af det danske landshold.

