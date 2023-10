Danmark fik unødigt travlt i landskampen mod San Marino, som indtil det 70. minut havde et sensationelt resultat 1-1 med sig, hvorfor de trak tiden ud.

Målmand Kasper Schmeichel oplevede også, at en bolddreng forhalede spillet, og i kampens hede sagde han disse ord til ham: 'Give me the ball, you fucking prick.' Oversat til dansk: 'Giv mig bolden, din fucking lille lort'.

Efter den snævre sejr på 2-1 var det ikke en episode, som stod helt tydelig i Kasper Schmeichels erindring.

»I løbet af kampen siger man sgu en masse ting, det kan man ikke lige huske, men altså, det er en del af det,« siger Kasper Schmeichel, som bemærker, at den slags ytringer er normale under fodboldkampe, hvorfor han ikke mener, at der var noget forgjort ved tilråbet til en bolddreng:

Schmeichel takker fansene efter sejren over San Marino. Foto: Jennifer Lorenzini/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hvis du havde boet i England, så ville du vide, at det var en rimelig normal ting bare at sige,« forklarer han og pointerer desuden, at han ikke bebrejdede San Marino eller deres bolddrenge, at de trak tiden ud, for han havde gjort det samme i deres situation.

Samtidig lagde den danske landsholdskeeper ikke skjul på, at den smalle sejr over verdens dårligste landshold på ingen måde var godt nok, selv om han mindede om, at man skal huske, at det blev til en sejr.

»Det er en underlig følelse. Nogle gange står man og undrer sig over den kritik, der er, men i dag tror jeg, at den er fuldt berettiget.«

»Der er ikke nogen undskyldninger, vi er ikke gode nok i dag, der er ingen andre forklaringer,« siger Kasper Schmeichel, som mener, at man nu skal til at analysere med et koldt hoved, hvad der gik dårligt:

»Vi sætter ikke tempoet og kommer ikke op i gear, hvis jeg kendte svaret på, hvorfor vi ikke gør det, så ville vi jo gøre noget ved det, men det er noget, som vi er nødt til at arbejde på og analysere på.«

»Tidspunktet er nok ikke lige nu, hvor følelserne er uden på tøjet. Det er nok noget, vi skal have på afstand en dag eller to, men det var bare ikke godt i dag. Men vi må ikke glemme, at vi vandt, det er en vigtig ting at have med, selv om vi ikke er tilfredse.«