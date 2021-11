Rodet. Idéforladt. Tamt.

Danmark har haft en noget nær perfekt VM-kvalifikation, men det perfekte punktum skulle det ikke blive til, da Kasper Hjulmands drenge tabte 0-2 til Skotland mandag aften.

Derfor var det også en småskuffet Daniel Wass, der skulle sætte ord på den lidt kedelige afslutning på kvalifikationen.

»Det kunne godt have været bedre i dag, men igen der var mange nye spillere, mange havde kun trænet én gang – en havde slet ikke nået at træne endnu – men det skal ikke være nogen undskyldning, vi skulle have gjort det bedre i dag,« sagde en kortfattet Daniel Wass til Kanal 5 efter opgøret.

Der var da også mange nye ansigter i den danske landsholdstrøje, hvor blandt andre FC Københavns Jens Stage og Brøndbys Mikael Uhre begge fik deres landsholdsdebut, da de blev skiftet ind i anden halvleg.

Det danske landshold havde forinden opgøret mod Skotland ellers en statistik på ni sejre i ni kampe, men det skulle altså ikke blive til den tiende af slagsen.

»Selvfølgelig er vi ærgerlig over at slutte med et nederlag. Vi ville gerne have vundet ti ud af ti, men vi er til VM, og det skal vi glæde os over,« fortsatte Wass, der mandag var en del af den danske midtbane.

Danmark er trods nederlaget kvalificeret til VM i Qatar næste år og kan i det hele taget se tilbage på en flot 2021 og en flot VM-kvalifikation.

De næste kampe for det danske landshold er først placeret i marts, hvor holdet skal spille to testkampe mod to endnu ukendte modstandere.