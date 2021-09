Det er lidt af en eventyrlig fortælling.

En vaskeægte superstjerne kommer ind i forretningen, hvor en smuk ung kvinde arbejder. Deres blikke mødes og på et splitsekund opstår der magi.

Dette møde bliver beskrevet i en ny Netflix-dokumentar, der har fokus på Cristiano Ronaldos kone, Georgina Rodriguez.

Detaljerne om den kommende dokumentar blev afsløret på en tv-festival tidligere på ugen. Dokumentaren kommer til at hedde ' Jeg er Georgina,' men premieredatoen er endnu ikke offentliggjort, skriver engelske The Sun.

Det føromtalte romantiske møde var i en Gucci-forretning, hvor Georgina Rodriguez arbejdede som butiksassistent, da Cristiano Ronaldo pludselig trådte ind af døren i forretningen.

»Hun var en normal ung kvinde, hvis liv en dag ændrede sig dramatisk. Hun stod på sit arbejde en dag og mødte helt tilfældigt sit livs kærlighed. Hvem har ikke drømt om det?,« siger underholdningschef for Netflix Spanien, Alvaro Diaz, i et interview om den kommende dokumentar.

Cristiano Ronaldo optræder også selv i dokumentaren, hvor han også vil fortælle om det helt specielle møde, der ændrede alt.

»Det skete på et splitsekund. Jeg havde aldrig troet, at det ville være så stor ting at blive forelsket i hende, jeg havde virkelig ikke forventet det. Georgina er den kvinde, jeg er totalt forelsket i.«

Alvaro Diaz fortæller, at dokumentaren vil sætte fokus på en kvinde, der gik fra at have ingenting til at have absolut alt. Samtidigt vil man også få et indblik i, hvem Georgina Rodriguez egentlig er.

Ifølge hende selv er der nemlig ikke mange, der kender til hende udover, at hun er Cristiano Ronaldos kone – og det vil hun nu lave om på.

36-årige Georgina Rodriguez arbejder i dag som influencer og model, og har sågar optrådt som model for det selvsamme modehus, Gucci, som hun tidligere var butiksassistent for.