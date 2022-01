Cristiano Ronaldo er ikke tilfreds med situationen i Manchester United. Langtfra endda.

For ifølge den portugisiske superstjerne er holdets nuværende niveau nemlig ikke noget, som den engelske storklub kan være stolt af.

Det skrev den 36-årige fodboldspiller fredag i et opslag på Instagram, hvor han reflekterede over året 2021.

Og her sendte han skarp kritik afsted mod 'De Røde Djævles' forfatning.

Foto: PETER POWELL Vis mere Foto: PETER POWELL

'Jeg er ikke glad for det, vi opnår i Manchester United lige nu. Ingen af os er glade – det er jeg sikker på. Vi ved, at vi er nødt til at arbejde hårdere, spille bedre og præstere meget mere, end vi gør i øjeblikket,' skriver Ronaldo blandt andet.

Samtidig forklarer han videre, at årsskiftet skal være et vendepunkt for Manchester-klubben:

'Lad os omfavne 2022 med en større gejst og en stærkere mentalitet. Lad os sigte efter stjernerne og få denne klub tilbage, hvor den hører hjemme.'

Opslaget fra den portugisiske angriber handlede dog ikke kun om Manchester Uniteds øjeblikkelige billede.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo brugte selvfølgelig også lige anledningen til at nævne de bedrifter, han selv har opnået i 2021, i sin nytårshilsen på det sociale medie.

EM-deltagelse, italiensk pokalvinder og Serie A-topscorer er blot nogle af de højdepunkter, han selv fremhæver i opslaget, hvor han er fotograferet sammen med sin familie.

Og når ja, så nævner han da også lige sine 47 mål, han scorede i det forgangne år.

Cristiano Ronaldo vendte i sommer tilbage til Manchester United efter 12 år væk fra klubben. Herefter har portugiseren været en del af et turbulent efterår for storklubben.

En fyring af Ole Gunnar Solskjær stjal blandt andet alle overskrifter i november, inden tyske Ralf Rangnick overtog cheftrænerjobbet.

En beslutning, som blev truffet efter flere måneder, hvor Manchester-klubben kæmpede med spillet på banen – på trods af Ronaldos store comeback.

Manchester United ligger i skrivende stund nummer syv i Premier League. Ronaldo står noteret for otte ligascoringer i den igangværende sæson.