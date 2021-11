Den kvindelige Paris Saint German-spiller Aminata Diallo er blevet varetægtsfængslet efter et overfald på hendes holdkammerat Kheira Hamraoui.

Diallo er mistænkt for at være overfaldets bagmand. Det skriver L'EQUIPE. Samtidig bekræfter Paris-klubben på sin hjemmeside, at Diallo er blevet anholdt efter et overfald på en af klubbens spillere.

Ifølge L'EQUIPE havde Diallo arrangeret, at to maskerede mænd skulle tæve Kheira Hamraoui ved en parkeringsplads. Det skulle de efter sigende have gjort for at gøre hende ukampdygtig og dermed eliminere hende fra truppen.

Opdateres …