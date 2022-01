DBU mister en ordentlig omgang stjerneglans og legendestøv.

Den tidligere fodboldlandsholdsspiller Preben Elkjær stopper nemlig som formand i Dansk Boldspil-Unions landsholdskomité. Det oplyser DBU på sin hjemmeside.

Landsholdskomitéen blev sat i verden i 2019 for at sikre, at dansk fodbold på både kvinde- og herresiden er internationalt konkurrencedygtig i forhold til blandt andet kompetencer og setup.

Efter to og et halvt år i spidsen for komiteen, takker den tidligere landsholdsspiller med 69 kampeog 38 mål i landsholdstrøjen af.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg er stolt og glad for min tid som formand for Landsholdskomiteen. Vi har arbejdet for at sikre de bedste rammer og muligheder for alle vores landshold, og vi er nået et godt stykke vej. Nu er det op til en ny formand og de øvrige medlemmer at arbejde for, at vores forskellige landshold fremadrettet udvikler sig og fortsat kan spille op med de allerbedste,« udtaler Preben Elkjær i en pressemeddelelse.

Med Preben Elkjær som formand har komiteen blandt andet været med til at skabe sportslige forbedringer for Kvindelandsholdet, skriver DBU.

Foruden Elkjær, som altså nu stopper, inkluderer komiteen blandt andre eks-landsholdsstjernen Lars Jacobsen, tidligere spoetschef i AaB Allan Gaarde og tidligere minister Lykke Friis.

Den 64-årige landsholdslegende kan med sit stop i DBU-regi uforstyret fortsætte sit virke som ekspert på Champions League-dækningen på dansk tv hos Nent.