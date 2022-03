Politiet fik en travl fredag aften i Esbjerg.

For efter det gigantiske drama, der udspillede sig tilskuerpladserne undervejs i opgøret mellem Esbjerg og Lyngby, fortsatte dramaet udenfor stadion.

Her var der nemlig voldsom uro blandt hjemmeholdets fans, lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Nogle af fansene blev aggressive, så vi måtte foretage to anholdelser. Seks personer er ligeledes blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen samt en enkelt, der brød fyrværkeriloven,« fortæller vagtchef Michael Carlsen til B.T.

Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Foto: Presse-fotos.dk

Det var fredag aften, at 1. divisionskampen mellem de to klubber udviklede sig til noget af et drama.

Hjemmeholdets fans skabte nemlig voldsom ballade undervejs i opgøret, som blev afbrudt hele to gange, fordi fansene kastede fyrværkeri på banen.

I et kort øjeblik var kampens dommer da også tæt på at afbryde kampen helt, efter han havde sendt de to hold i omklædningsrummet.

Kampen blev dog færdigspillet, men efterfølgende forklarede en chokeret Esbjerg-ledelse, at man var både flov og rystet over det, der havde fundet sted på Blue Water Arena.

Efter kampens anden afbrydelse endte det med, at Esbjerg-spillerne – efter aftale med Lyngby – stod stille og bare trillede bolden rundt, indtil uret havde passeret 90 minutter.

Hjemmeholdet endte med at tabe 0-3 til Lyngby.